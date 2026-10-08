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Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
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Оръжието, с което бе убит собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов, все още не е намерено. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние“, разясни той.

Пловдивският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

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“Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да има информация, която да касае и други престъпления“, каза още Демерджиев. По думите му са открити и помещения, до които е ясно кой има достъп и кой ги е използвал.

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Също така стана ясно, че Мегеров е обжалвал в последния възможен скрок задържането си в ареста. Следващата седмица Апелативният съд в Пловдив ще реши дали да го остави за постоянно в следствения арест, или да го пусне на свобода.

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