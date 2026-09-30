Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

ПФК Ботев: Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на клуба

  • 30 сеп 2026 | 09:07
  • 154
  • 0
ПФК Ботев: Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на клуба

ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Окръжният прокурор на Пловдив: Не изключваме нито една възможна версия за убийството на Илиян Филипов
Окръжният прокурор на Пловдив: Не изключваме нито една възможна версия за убийството на Илиян Филипов

Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство.

Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.

В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ценов: Настроението не е добро, можем повече

Ценов: Настроението не е добро, можем повече

  • 30 сеп 2026 | 00:25
  • 1296
  • 5
Котев: Срамни два мача, не бяхме готови за оставката на селекционера

Котев: Срамни два мача, не бяхме готови за оставката на селекционера

  • 30 сеп 2026 | 00:17
  • 15027
  • 23
Капитанът на България: Който и да е селекционер, това сме футболистите

Капитанът на България: Който и да е селекционер, това сме футболистите

  • 30 сеп 2026 | 00:10
  • 17145
  • 68
Цонев: Искахме повече победата

Цонев: Искахме повече победата

  • 30 сеп 2026 | 00:06
  • 1131
  • 2
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 49541
  • 217
Отново викове "Оставка" на "Колежа" след трагичното представяне на "лъвовете"

Отново викове "Оставка" на "Колежа" след трагичното представяне на "лъвовете"

  • 29 сеп 2026 | 23:41
  • 2826
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 59007
  • 99
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 9189
  • 2
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 123440
  • 625
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 49541
  • 217
Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното

Поредните голове на Гордън и Кейн донесоха първия успех на Англия след Световното

  • 29 сеп 2026 | 23:37
  • 38441
  • 11
Испания и Ямал се забавляваха в първия си домакински мач като световни шампиони

Испания и Ямал се забавляваха в първия си домакински мач като световни шампиони

  • 29 сеп 2026 | 23:38
  • 40739
  • 37