От Левски: Смъртта няма клубна принадлежност или цвят

Ръководството на Левски изказа своите съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов след кончината му. "Сините" публикуваха пост в социалните мрежи, като написаха, че "смъртта няма клубна принадлежност или цвят".

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"ПФК "Левски" изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов след кончината му. В този тежък момент изказваме съболезнования и дълбоко съчувствие и към всички служители на ПФК "Ботев", както и към "жълто-черните" привърженици. Смъртта няма клубна принадлежност или цвят.



Мир на праха му", написаха от клуба.

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