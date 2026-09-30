Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

От Левски: Смъртта няма клубна принадлежност или цвят

  • 30 сеп 2026 | 11:18
  • 777
  • 0
От Левски: Смъртта няма клубна принадлежност или цвят

Ръководството на Левски изказа своите съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов след кончината му. "Сините" публикуваха пост в социалните мрежи, като написаха, че "смъртта няма клубна принадлежност или цвят".

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

"ПФК "Левски" изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов след кончината му. В този тежък момент изказваме съболезнования и дълбоко съчувствие и към всички служители на ПФК "Ботев", както и към "жълто-черните" привърженици. Смъртта няма клубна принадлежност или цвят.

Мир на праха му", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Враца): В този тежък момент сме съпричастни с болката на всички, които го познаваха и работеха с него

Ботев (Враца): В този тежък момент сме съпричастни с болката на всички, които го познаваха и работеха с него

  • 30 сеп 2026 | 09:53
  • 840
  • 1
От ЦСКА 1948: В този тежък момент сме с вас! Поклон пред паметта му

От ЦСКА 1948: В този тежък момент сме с вас! Поклон пред паметта му

  • 30 сеп 2026 | 09:46
  • 964
  • 2
Андрей Грозданов от Септември U18 спечели наградата за гол на месец август

Андрей Грозданов от Септември U18 спечели наградата за гол на месец август

  • 30 сеп 2026 | 09:40
  • 321
  • 0
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 17287
  • 7
Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен

Бившият кмет на Пловдив: Нищо не подсказваше Илиян Филипов да е притеснен

  • 30 сеп 2026 | 09:09
  • 6005
  • 2
ПФК Ботев: Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на клуба

ПФК Ботев: Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на клуба

  • 30 сеп 2026 | 09:07
  • 3849
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 84371
  • 172
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 17287
  • 7
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 32593
  • 13
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 5709
  • 0
Българска мъка на празния "Колеж"

Българска мъка на празния "Колеж"

  • 29 сеп 2026 | 23:35
  • 132298
  • 640
Националният селекционер подаде оставка

Националният селекционер подаде оставка

  • 29 сеп 2026 | 23:47
  • 57610
  • 237