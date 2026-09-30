Пашата за Филипов: Бяхме се разбрали да гледаме мача със Славия! Отиде си прекрасен човек

Легендата на Ботев (Пловдив) - Атанас Пашев, сподели съболезнования към близките на Илиян Филипов. Босът на "канарчетата" беше убит тази нощ пред своя дом. Ето какво каза Пашата пред Sportal.bg.

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"Прекрасен човек! Достоен е за уважение. Как може да излезеш и да убиеш човек? Не може да има такива показни убийства. Това трябва да се вземе под внимание от управляващите страната ни. С него гледахме няколко мача. Последният беше дербито с Локомотив, в което паднахме. Ядосах се и му казах: „Илияне, няма да дойда повече, докато не започнат да играят“, а то ме успокои, че нещата ще наредят. Със Славия щях да отида и да гледаме заедно. Бяхме се разбрали.

Ботев няма да остане в калта! Илиян помогна много. Тъкмо всичко влезе в крак и се случи тази трагедия. Той искаше това – отборът да е окей. И финансово клубът в момента е изряден. Дано няма глобални сътресения. Съболезнования на семейството! Поредният прекрасен човек си замина".

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