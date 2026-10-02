Черно тото е една от версиите за убийството на Илиян Филипов

Обвиненият за убийството на Илиян Филипов Славчо Магеров е свързван със сериозно участие в нелегален хазарт. Припомняме, че пловдивският бизнесмен беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“, в Пловдив.

Наблюдаващият прокурор по случая Димитър Молев пък заяви, че според разследването мотивът за убийството е личен и е свързан с неуредени финансови отношения между обвиняемия и жертвата.

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Една от версиите е, че Магеров, който е с множество криминални регистрации и три присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба, е имал финансови претенции за сериозни суми към бившия собственик на Ботев (Пловдив). Дали това има нещо общо с черно тото тепърва компетентните органи ще разследват, които вече заявиха, че работят по всички версии.

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Напомняме, че преди година президентът на Славия Венцеслав Стефанов публично обяви, че хора около Илиян Филипов се опитали да хванат футболист (б.а.Лазар Марин) на тима му преди сблъсъка между двата клуба. “Емисари на Ботев (Пловдив), близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача. Не по телефона, в София са дошли, един футболист ми докладва преди малко", заяви Стефанов пред Sportal.bg на 8 октомври 2025 година.

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"Това е гнусна инсинуация! Дойде ми като гръм от ясно небе. Няма такова нещо! Искам да се свържа с Венци Стефанов и да разбера повече, защото някой сериозно го е подвел. Ние имаме и врагове в крайна сметка. Аз ръководя Ботев, в момента дори сме се събрали на оперативка, в клуба работим 73 души, в т.ч. футболистите и спортно-техническият щаб. Няма как някой да тръгне да прави подобно нещо! Казвам го категорично", отвърна Филипов отново пред Sportal.bg малко по-късно в същия ден. Пет дни по-късно пък бившият бос на "канарчетата" заведе дело срещу Стефанов.

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Черното тото е най-големият проблем в света на спорта от години, докато пък легализираният хазарт е най-големият рекламодател в света на спорта. Интересното е, че част политици в родния парламент, като Венко Сабрутев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов със своите предложения за Закона на хазарта са на път да отварят широко вратата за нелегалния хазарт у нас и спортът ни рискува тотално да бъде съсипан. Тъй като те продължават да не дават реално решение откъде родният спорт ще получи финансирането, което ще бъде спряно заради техните предложения.

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