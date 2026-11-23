11-те на Лудогорец и Дунав, чест от звездите на "орлите" липсват

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Дунав, които излизат в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига.

В 11-те на домакините липсват част от звездите на отбора. Извън групата е Недялков, а на пейката са Дуа, Чочев, Видал и Дуарте.

ЛУДОГОРЕЦ - ДУНАВ

ЛУДОГОРЕЦ: 13. Гърбич, 17. Сон, 4. Абделмаджид, 15. Куртулуш, 42. Шишков, 6. Желизко, 8. Хаджиахметович, 37. Текпетей, 14. Станич, 77. Маркус, 12. Секо

ДУНАВ: 33. Китанов, 2. Дилчовски, 3. Чорбаджийски, 39. Алвеш, 88. Тодоров, 10. Бойчев, 14. Апостолов, 17. Фонкеу, 78. Су, 9. Валиньо, 23. Сейнт-Луис

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