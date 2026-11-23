Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Първата цел е титлата на PFL, а след това битка в България

Голямата звезда на женския ММА Дакота Дичева бе отново главен герой в рубриката "Гостът на Sportal.bg".

Българо-английската шампионка на PFL за 2024 година е в България по покана на MAX FIGHT и ще бъде сред ВИП гостите на голямата галавечер на организацията в Бургас на 28 ноември.

Дакота е дъщеря на Иво Дичев и въпреки че е родена в Манчестър, е прекарала голяма част от детството си в родното място на баща ѝ Самоков. Тя се гордее с българските си корени и винаги излиза за битките си на международната сцена с комбинирано българо-английско знаме.

В студиото ни 27-годишната спортистка сподели, че се надява на битка през февруари или март, за да може да бъде по-активна до края на 2027-а и да навакса пропуснатото време поради лекуване на травми.

Припомняме, че Дичева счупи и двете си ръце в последната си ММА среща и трябваше да се подложи на хириргучески интервенции. Сега тя сподели пред редактора в Sportal.bg, Борис Тонев, че вече е с две здрави ръце и може да удря и да тренира боксовите си комбинации.

Майсторката на нокаутите е категорична, че пред нея стои двубой реванш с настоящата шампионка в нейната теглова дивизия - Джена Бишъп. В първата битка между двете Опасната надделя с технически нокаут в първия рунд.

След втори дуел с Бишъп Дичева се надява да доведе бойната верига "Professional Fighters League" в България. Към момента родената в Манчестър спортистка има договор за още четири битки в PFL. Тя се надява сливането на PFL с компанията на Джейк Пол, "Most Valuable Promotions", да й отвори и възможности за двубои по правилата на професионалния бокс.

Вижте цялото интервю с победителката в 16 професионални ММА битки тук:

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