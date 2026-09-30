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БФС изказа съболезнования към близките на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 10:01
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БФС изказа съболезнования към близките на Илиян Филипов

Българският футболен съюз изразява своите най-дълбоки съболезнования към семейството, близките и всички представители на ПФК Ботев (Пловдив) по повод трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

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С неговата загуба българският футбол се разделя с личност, оставила своя отпечатък върху развитието на клуба и футболната общност в Пловдив.

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В този тежък момент Българският футболен съюз изразява своята съпричастност към всички, които скърбят за Илиян Филипов, и отдава почит към неговата памет.

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