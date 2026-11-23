Йовичевич: Успяхме да изпълним нашия план

Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич сподели мнението си след минималния успех с 1:0 над Дунав (Русе). Наставникът на разградчани отбеляза, че всички мачове след паузата за националните отбори са трудни.

"Очаквах труден мач. Техният треньор върши страхотна работа. Справят се добре в защита, биткаджийски отбор са, не допускат положения пред тяхната врата. Имахме своите шансове. След като отбелязахме първия гол, пропуснахме да вкараме втори. Всички мачове са трудни след паузата за националните отбори.

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Щастлив съм, защото успяхме да изпълним нашия план. Имахме достатъчно възможности да отбележим още голове, с които да завършим спокойно мача. Ако не вкараш втори гол, може да страдаш. Трите точки са си три точки. Те са много важни.

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В стресовите ситуации успяхме да запазим "суха" мрежа. Това ти дава повече увереност, поздравления за отбора. Предстои ни още един труден мач срещу Ботев (Враца). Имаме 3-4 дни да си починем, да анализираме и да направим някои промени в единайсеторката, за да може да запазим отбора", заяви Йовичевич.

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Снимки: Startphoto