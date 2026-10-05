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"Колежа" ще бъде пълен срещу Славия - феновете отдават почит на Илиян Филипов

  • 5 окт 2026 | 14:42
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"Колежа" ще бъде пълен срещу Славия - феновете отдават почит на Илиян Филипов

В събота "Колежа“ ще бъде пълен до краен предел. Всички места за мача със Славия са разпродадени. Това обявиха преди минути от ПФК Ботев.

Мачът от 11-ия кръг на Първа лига е на 10 октомври от 20 часа на стадион "Христо Ботев" и ще е първи след убийството на президента на клуба Илиян Филипов.

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Ето какво още написаха от ПФК Ботев по темата:

С оглед огромния интерес към двубоя, в следващите часове клубът ще пусне ограничено количество допълнителни билети на цена 1 евро.

Те ще бъдат достъпни онлайн на kolezha.bg и в клубния магазин на стадион "Христо Ботев".

Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом - стадион "Христо Ботев“.

10 октомври ще бъде исторически ден за Ботев и Пловдив.

Всички за Илиян!

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