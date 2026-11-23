Гол след гол: 27 попадения в 12-ия кръг на Елитната група до 17 години

Дванадесетият кръг в Елитната група до 17 години предложи оспорвани срещи и общо 27 попадения. Голове паднаха във всичките осем двубоя от програмата.

Най-драматични бяха срещите Локомотив (Пловдив) – Нефтохимик и Левски – Пирин, завършили с резултат 3:2 съответно в полза на бургазлии и „сините“. ЦСКА постигна най-убедителната победа в кръга, след като се наложи с 4:0 над Септември, а ЦСКА 1948 спечели с 4:1 срещу Академик (Пловдив).

Черно море победи Национал с 2:0, Лудогорец се наложи с 3:1 над Хебър, а Славия и Арда записаха минимални успехи с по 1:0.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 12-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 12-ия кръг в Елитната група до 17 години!

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