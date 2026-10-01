Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Прокуратурата: Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали от доста време

  • 1 окт 2026 | 19:38
  • 3155
  • 0

Задържаният за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров - е привлечен в качеството на обвиняем. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Наблюдаващият прокурор Димитър Молев допълни, че обвинението е за предумишлено убийство, а мотивът е установен. „Става дума за личен мотив, породен от неуредени финансови отношения. Познавали са се от доста време, като е потвърдено, че двамата са били близки. Разследващите снемат обяснения от обвиняемия по случая. В събота или неделя ще бъде внесена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той има регистрирани редица престъпни деяния от 1993 до 2020 г. и е осъждан за много от тях (сред тях убийство като непълнолетен, кражби и участие в ОПГ), но е бил реабилитиран“, каза още Молев. Събира се и се анализира голям обем от информация и доказателства.

Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени
Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени

Директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов обясни, че свидетелите са няколко категории, но няма такива по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрела. „Задържаният живее в София от няколко години. Той отдаде заслуженото на съвместната работа по случая на МВР и ДАНС. Костадинов подчерта, че има обосновано предположение, че задържаният е извършител на престъплението, а е възможно убийството да му е било поръчано“, допусна той.

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата. 

По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очаква задържаният да бъде привлечен като обвиняем. 

Иван Демерджиев: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов
Иван Демерджиев: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред парламента, че според събраните до момента доказателства МВР няма съмнение, че е задържан физическият извършител. Разследващите обаче продължават да проверяват няколко версии, включително дали има други съпричастни лица и каква е била ролята им. След убийството е създаден специален щаб с участието на Националната полиция, ГДБОП, „Гранична полиция“, пловдивската полиция и ДАНС. 

По данни, представени от Демерджиев, Мегеров е с множество криминални регистрации и три присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба. Вътрешният министър посочи още, че през 2026 г. той е бил установен като съпричастно лице и при разследване на кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени

Слави Ангелов: Убийството на Илиян Филипов и участието на Мегеров са смущаващо предизвестени

  • 1 окт 2026 | 15:28
  • 3655
  • 7
Светослав Петров: Нашите футболисти не са свикнали да работят

Светослав Петров: Нашите футболисти не са свикнали да работят

  • 1 окт 2026 | 15:05
  • 1436
  • 4
Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

Ботев (Пд) пусна билетите за Славия на символична цена

  • 1 окт 2026 | 14:42
  • 3518
  • 2
Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Върнаха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 14:41
  • 7274
  • 3
Нападател на ЦСКА 1948 тръгва с националите за Исландия

Нападател на ЦСКА 1948 тръгва с националите за Исландия

  • 1 окт 2026 | 14:25
  • 12512
  • 46
Черно море със зелена инициатива

Черно море със зелена инициатива

  • 1 окт 2026 | 13:55
  • 711
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Феноменална трета четвърт за "лос бланкос" в "Арена София", всичко се решава в последните 10 минути!

Феноменална трета четвърт за "лос бланкос" в "Арена София", всичко се решава в последните 10 минути!

  • 1 окт 2026 | 20:38
  • 6745
  • 5
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 21813
  • 21
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 28512
  • 114
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 11848
  • 5
УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

  • 1 окт 2026 | 17:36
  • 4903
  • 34
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 27988
  • 106