Синът на Илиян Филипов се сбогува емоционално с баща си

Синът на Илиян Филипов - Костадин, използва социалните мрежи, за да се сбогува със своя баща, който беше убит в ранните часове на 30 септември (сряда). Още в същия ден в София беше задържан Славчо Мегеров като главен заподозрян за престъплението в пловдивския квартал "Смирненски".

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"В този изключително тежък за мен и моето семейство момент, искам да благодаря от сърце на всички, които са до нас и ни подкрепят след загубата на моя баща, ИЛИЯН ФИЛИПОВ. Искам да изразя огромната благодарност на мен и цялото ми семейство към органите на МВР – от министъра на вътрешните работи до последния служител, участвал в работата по случая. Благодаря за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа в този изключително тежък момент за нас.

Искрено се надявам със същата отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват. Благодаря на семейството ни, на приятелите, на партньорите и на всички хора, които ни дават своята подкрепа, съпричастност и уважение. В такъв момент човек истински разбира колко много означава да има истински хора до себе си.

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Искам специално да благодаря на моята съпруга – за силата, която ми дава, за това, че е до мен и до семейството ни във всеки един момент, и за подкрепата, която трудно мога да опиша с думи. И най-вече искам да благодаря на теб, татко. Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно.

За мен битката продължава. Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи. Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока.

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Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни. Но това, което си създал, хората, които си докоснал, и следата, която оставяш след себе си, продължават да живеят. Името ти ще бъде пазено. Честта ти ще бъде защитавана. А всичко, което си изградил, ще продължава да расте. Почивай в мир, татко. Благодаря ти за всичко. Обичам те и винаги ще те нося в сърцето си.

И накрая – благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори – знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори. Вашите думи говорят най-вече за вас.

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Едно име не се изгражда с публикации, заглавия и коментари. Изгражда се цял живот – с труд, характер, битки, дела и следа, която остава след човека. Можете да пишете каквото пожелаете. Няма да промените нито това, което ИЛИЯН ФИЛИПОВ е постигнал, нито хората, които го познават и уважават, нито следата, която оставя след себе си. Ние няма да ви отговаряме с омраза. Ще ви отговорим по единствения начин, който има значение – като продължим напред, пазим името и честта му и надграждаме всичко, което той е създал", написа Костадин Филипов.

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