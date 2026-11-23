6 години без Адмирала

Днес се навършват шест години, откакто ни напусна една от най-големите легенди в историята на Черно море - Никола Спасов. Той остави незаличима следа в клуба както като футболист, така и като треньор.

Под негово ръководство "моряците" спечелиха първата Купа на България в своята история, бронзовите медали в елита и първата Суперкупа на България, а признателните фенове му дадоха прозвището "Адмирала".

"Но отвъд успехите и трофеите, Никола Спасов ще остане в паметта ни като човек с огромно сърце, вдъхновител и пример за поколения футболисти и привърженици. Колкото и години да минават, ти никога няма да бъдеш забравен. Ще живееш вечно в историята на Черно море и в сърцата на всички, които имаха честта да те познават. Легендите не умират!", написаха от "Тича".

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