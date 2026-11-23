Гиздол отговори с любопитен въпрос за Левски на питане за Ето’о

Наставникът на ЦСКА Маркос Гиздол отговори по любопитен начин на въпрос за Джеймс Ето’о. Халфът не започна сред 11-те и във вчерашния мач срещу Ботев (Пловдив), а след двубоя германецът коментира казуса.

“Това е четвърта или пета седмица, в която ми задавате въпроси за Джеймс Ето’о. Разполагам с много силни футболисти. Връщам ви към мача с Левски. Смятате ли, че той можеше да се справи по-добре спрямо тези, които започнаха срещата? Щастлив съм, че разполагам с много силни футболисти. Не само 11, всички са много силни. Всички, които започват или се появяват от пейката, се справят много добре.

Понякога трябва да изчакаш своя момент и да се представиш добре, когато той дойде”, каза Гиздол след равенството (3:3) срещу Ботев.

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