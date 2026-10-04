Прощаваме се с Илиян Филипов в сряда

Поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов ще се състои на 7 октомври (сряда) от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк "Север", Рогошко шосе. Това обявиха от транспортната и строителна компания на бизнесмена - ПИМК.

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"С огромна болка и дълбока скръб съобщаваме, че дойде моментът, в който трябва да се сбогуваме с Илиян Филипов – човек, който остави ярка и незаличима следа, не само в сърцата на хората, които го познаваха, но и в историята на Пловдив и българския футбол.

След себе си оставя не просто име и биография, а спомени, дела, любов и вдъхновение. Оставя частица от себе си във всеки, когото е докоснал с думите, добротата и присъствието си.

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В последния си земен път той няма да бъде сам. Ще бъдат до него всички онези, които го обичаха, уважаваха и ценяха. Ще бъдем заедно, за да отдадем последната си почит и да кажем онова последно „сбогом“, за което никога не сме готови.

Поклонението ще се състои на 7 октомври /сряда/ 2026 г. от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк “Север”, Рогошко шосе.

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Каним всички, които желаят да се простят с Илиян Филипов, да бъдат с нас в този тежък момент. Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич.

Защото хора като него не си отиват истински. Те остават в спомените ни, в думите, които ще продължим да казваме за тях, и в следата, която са оставили след себе си.

Почивай в мир, Илиян Филипов! Ще ни липсваш! Завинаги!", написаха от ПИМК.

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