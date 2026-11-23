Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
23-ное-2026 19.15 Зелен Свят - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
23-ное-2026 20.15 ФК Лев Инс - ФК Класиците (минифутбол)
23-ное-2026 21.15 ШуърГоу - Младежите (минифутбол)
24-ное-2026 19.15 Орлите - Тик-КЦМ (минифутбол)
24-ное-2026 20.15 Тихо ми пази - Инфинит Енерджи (минифутбол)
24-ное-2026 21.15 МФК Надежда - Дрийм тийм (минифутбол)
24-ное-2026 20.15 МФК Керелски - Полигран (минифутбол)
24-ное-2026 21.15 Войводите - АФК Дианабад (минифутбол)
25-ное-2026 13.00 ЦСКА III (София) - Септември II (София) (футбол)
25-ное-2026 20.15 МФК Булгари - Пи Ви Джи (минифутбол)
25-ное-2026 21.15 ФК Дулизелм - ФК Вила Марк Орбит (минифутбол)
26-ное-2026 20.15 Амиго Северозапад - Зелен Свят (минифутбол)
26-ное-2026 21.15 Малки Страсти - ФК Локорско (минифутбол)
27-ное-2026 18.00 Дунав Русе - Нефтохимик 2010 (волейбол)
27-ное-2026 18.00 Славия - Пирин (волейбол)
28-ное-2026 10.00 ЦСКА (София) U14 - Национал (София) U14 (футбол)
28-ное-2026 13.00 Академик (Пловдив) U17 - ЦСКА (София) U17 (футбол)
28-ное-2026 14.00 Струмска слава 1927 (Радомир) - ЦСКА III (София)
(футбол)
28-ное-2026 17.00 Левски Карлово - Звездец (волейбол)
28-ное-2026 17.00 Ботев - Софийски Университет (волейбол)
29-ное-2026 11.00 Шипка старс 2015 (Асеновград) U15 - ЦСКА (София)
U15 (футбол)
29-ное-2026 13.30 Арда 1924 (Кърджали) U16 - ЦСКА (София) U16
(футбол)
29-ное-2026 13.30 Барокко W-U16 - ЦСКА W-U16 (футбол)