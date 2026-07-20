"Марка": Целият свят аплодира Испания, Аржентина потъпка спортните ценности със срамното си поведение

Очакваше се, и така и стана, че националният отбор на Аржентина ще се опита да компенсира своята техническа, тактическа и колективна непълноценност срещу Испания със значителна доза агресия.

💥 'El infame gesto de Argentina que avergüenza al mundo'



✍️ Opinión por @JIGallardo https://t.co/8EXyhBnalz — MARCA (@marca) July 20, 2026

Финалът се разви по предначертания път: доминация и пълен контрол от страна на „Ла Роха“ през целия мач, тотално надмощие в сблъсъка, а отсреща – поредица от грубости, провокации, остри сблъсъци, безпричинни удари, прекомерни лакти, превземки и всякакви хитрости в опит да се изнервят и извадят от игра испанците. Всичко това беше по сценарий. И за щастие, отборът на Де ла Фуенте също беше подготвен за това. Освен тактическия и футболен урок, разликата в поведението на терена също беше монументална.

Аймерик Лапорт вече беше предупредил: той уцели в десетката с изказването си на първа страница на "Марка", въпреки че по-късно Отаменди се направи на обиден. „Посланията“, мръсната игра, опитите за накъсване на ритъма, постоянните прекъсвания и действията на границата на позволеното продължиха през целия двубой. Словенският съдия беше прекалено примирителен, страхлив и позволи на някои аржентински играчи (няма да споменавам имена, знаем кои са) да завършат мача, въпреки че имаха много основания да си вземат душ преждевременно.

Отаменди за заяде с Родри след края на финала

Испанската победа се забави, трябваше да се чакат продълженията, за да се материализира смазващото превъзходство. Но тя дойде. Цялата планета призна, че футболът въздаде справедливост и че новият световен шампион е напълно заслужен. Талантът на Меси, който беше извел своите до финала, водейки отбор, преминаващ кръговете на ръба на възможностите си, не беше достатъчен срещу един изключителен тим с толкова категорична идентичност и философия като испанския национален отбор.

Целият свят аплодира победата на Испания. И поздрави отбора за изящния футбол, с който избродира втората си звезда. Всички, освен Аржентина, която далеч от това да приеме спортсменски загубата, продължи да участва в един срамен спектакъл. Тъгата и разочарованието са разбираеми. Чувството на неудовлетвореност, гняв, раздразнение, ярост... но всичко в рамките на нормалното. Други прояви са абсолютно осъдителни.

Световната преса е единодушна, че футболът е победил

Кой би могъл да си помисли, че те не само ще загубят мача, но и добрите обноски по такъв позорен начин? Срамни бяха подлите удари, които няколко играчи на „албиселесте“ и членове на треньорския щаб нанесоха безпричинно на испанските футболисти, докато те празнуваха титлата си. Каква липса на класа. Колко мръсно. Да не можеш да губиш е много грозно. Някои жестове бяха недостойни.

Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла

Особено един, невиждан досега в историята на футбола, който предизвика световен упадък на репутацията на аржентинския национален отбор, който ще бъде много трудно да се изтрие: всички играчи на „албиселесте“ обърнаха гръб на испанския отбор, докато те вдигаха към небето заслужено спечеления трофей. Това е едно от най-подлите неща, виждани в историята на световните първенства.

Рядко спортните ценности са били потъпквани по толкова позорен начин на футболен терен. Това отношение, неприсъщо за национален отбор, който носи три звезди на емблемата си, беше презряно дори от множество аржентински фенове, които не се разпознават в подобно поведение. Поведение, което ги дискредитира завинаги. Жалко.

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Преди мача човек се чудеше защо феновете от всички страни по света подкрепят Испания за сметка на Аржентина. Сега вече знаем причината.

Хуан Игнасио Гаярдо, "Марка"

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