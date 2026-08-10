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Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
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Отборите на Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) играят при 2:0 в последния мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Франклин Маскоте откри още в четвъртата минута на срещата, а Асен Чандъров удвои в 27-ата.

И двата отбора влизат с настроение в срещата след като през последния кръг записаха победи. „Канарчетата“ записаха първи успех през сезона след като се наложиха над Черно море с минималното 1:0. Варненци пък продължиха възходящата си линия и под ръководството на Ясен Петров, побеждавайки другия пловдивски тим Локомотив. „Соколите“ все още не познават вкуса на загубата през този сезон.

Домакините откриха резултата още в четвъртата минута. Тогава Владимир Мендеш центрира по земя към Маскоте, а бразилец засече топката във вратата. Топката се удари в горната греда и тупна някъде около голлинията. Първоначално попадението не бе признато, но след преглед от ВАР стана ясно, че кълбото е преминало изцяло във вратата на Пламен Илиев.

В средата на полувремето токов удар спря електричеството на стадиона, което забави срещата с няколко минути.

В 27-ата минута на мача Ботев удвои преднината си. Центриране отдясно и Чандъров засече топката от движение, за да я прати за втори път във вратата на "соколите".

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 2:0 СПАРТАК (ВАРНА)
1:0 Маскоте (4)
2:0 Чандъров (27)

БОТЕВ: 29. Наумов, 82. Мендеш, 87. Петров, 20. Ауани, 27. Хайн, 77. Оливейра, 30. Чагас, 10. Чандъров, 90. Калу, 66. Меоти. 7. Илиев

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Илиев, 4. Иванов, 45. Читоку, 72. Оливейра, 76. Валверде, 19. Майор, 17. Маринов, 82. Коста, 11. Ханне, 10. Лопес, 9. Чунчуков

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