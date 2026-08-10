Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров заяви, че няма притеснения преди утрешния мач реванш срещу Панатинайкос. Специалистът е на мнение, че напрежението трябва да е при гърците, тъй като са фаворит.

Треньорът на ПАО: Напрежението е голямо, нямаме никакви оправдания

“Ние трябва да сме спокойни и концентрирани. Напрежението трябва да е в Панатинайкос. С много по-голям бюджет. Ние трябва да излезем да изпитаме удоволствие от мача. Ние имаме амбиции да показваме във всеки мач най-доброто от себе си. Мачът трябва да е почти същия като първия за нас. Ние ще направим всичко да играем по-активно и агресивно.

Реално те имат една седмица да се подготвят за този мач, така че те имат предимство, че могат да работят точно за нашия, докато ние трябваше да мислим и за други срещи. Надявам се утре да не им е ден на новите играчи на ПАО и ние да стигнем до класиране. Готови сме за всякакъв сценарии, важното е психически да се подготвени. В Гърция ни бяха подценили, но сега очаквам, че ще бъде по-тежък мач”, каза Александров.

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