Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Защитата донесе титлата на Испания с постижение за историята

Защитата донесе титлата на Испания с постижение за историята

  • 20 юли 2026 | 01:34
  • 539
  • 0

Испания отново стъпи на световния връх след драматичен и тактически перфектен финал, в който победи Аржентина с 1:0 и завоюва златните медали. Момчетата на Луис де ла Фуенте показаха шампионски характер и макар офанзивните им футболисти да обират заглавията, истинският фундамент за този триумф се оказа тяхната непробиваема отбрана.

В решителния сблъсък за титлата испанците отново успяха да запазят мрежата си суха, недопускайки гол от малкото възможности за южноамериканците. По този начин „Ла Роха“ завършва Мондиал 2026 със стряскаща статистика – тимът инкасира само един-единствен гол в хода на целия турнир. Този гол бе отбелязан от белгийския нападател Шарле де Кетеларе на 1/4-финала (2:1).

Стабилността в дефанзивен план позволи на иберийците да преминат през най-големия футболен форум с историческо постоянство, без да допуснат нито една загуба по пътя към трофея. Те записаха перфектен баланс от победи, като единственото леко отстъпление беше едно изненадващо равенство в първия мач с Кабо Верде (0:0), след което отборът беше абсолютно безмилостен и заслужено триумфира като новия световен шампион.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

  • 19 юли 2026 | 21:39
  • 994
  • 0
Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

  • 19 юли 2026 | 21:37
  • 1337
  • 0
Меси записа още един паметен рекорд

Меси записа още един паметен рекорд

  • 19 юли 2026 | 21:22
  • 4502
  • 9
Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

  • 19 юли 2026 | 21:19
  • 1248
  • 1
Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 8344
  • 8
Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 1357
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 77257
  • 833
България не успя срещу Франция и остана извън финалите

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 26496
  • 101
Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

  • 20 юли 2026 | 01:51
  • 2570
  • 6
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 27532
  • 65
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 12192
  • 41
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 25392
  • 23