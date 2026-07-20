Защитата донесе титлата на Испания с постижение за историята

Испания отново стъпи на световния връх след драматичен и тактически перфектен финал, в който победи Аржентина с 1:0 и завоюва златните медали. Момчетата на Луис де ла Фуенте показаха шампионски характер и макар офанзивните им футболисти да обират заглавията, истинският фундамент за този триумф се оказа тяхната непробиваема отбрана.

В решителния сблъсък за титлата испанците отново успяха да запазят мрежата си суха, недопускайки гол от малкото възможности за южноамериканците. По този начин „Ла Роха“ завършва Мондиал 2026 със стряскаща статистика – тимът инкасира само един-единствен гол в хода на целия турнир. Този гол бе отбелязан от белгийския нападател Шарле де Кетеларе на 1/4-финала (2:1).

1 - Spain have conceded just one goal in their eight games at the 2026 FIFA World Cup, the fewest goals conceded by any team in a World Cup winning campaign.



Immovable. pic.twitter.com/udt85Clixt — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

Стабилността в дефанзивен план позволи на иберийците да преминат през най-големия футболен форум с историческо постоянство, без да допуснат нито една загуба по пътя към трофея. Те записаха перфектен баланс от победи, като единственото леко отстъпление беше едно изненадващо равенство в първия мач с Кабо Верде (0:0), след което отборът беше абсолютно безмилостен и заслужено триумфира като новия световен шампион.

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Снимки: Gettyimages