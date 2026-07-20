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И от ЕС поздравиха Испания за световната титла

  • 20 юли 2026 | 12:42
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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи своите поздравления към Испания рано тази сутрин за победата на финала на Световното първенство и спечелената световна титла. Германският политик отбеляза, че цяла Европа празнува с “ла роха” след успеха над Аржентина на финала.

“Шампиони! Поздравления, Испания! Днес Европа празнува заедно с вас”, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа “Екс”, бивш “Туитър”.

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Късно снощи Испания надделя над досегашния световен шампион във финала на Мондиал 2026 с 1:0 след продължения и вдигна втората си световна титла.

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Снимки: Gettyimages

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