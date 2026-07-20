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  3. Стоичков: Заслужена титла за Испания, прегръдка за Лео Меси

Стоичков: Заслужена титла за Испания, прегръдка за Лео Меси

  • 20 юли 2026 | 09:03
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Българският носител на "Златната топка" Христо Стоичков поздрави отбора на Испания за световната титла, която "Ла Фурия Роха" спечели след победа с 1:0 над предишния шампион Аржентина. Според легендарната "осмица" успехът на испанците е напълно заслужен. Стоичков обаче не пропусна да отправи и утешителни думи към големия капитан на "албиселесте" Лионел Меси.

"Честита титла на Испания! Абсолютно заслужено! Изживяхме един великолепен Мондиал! Толкова много мачове, голове! Родиха се легенди! Прегръдка за Лео Меси! Въпреки загубата си остава най-великият! Прегръдки и за всички приятели в България, които не спаха, за да гледат световно!", написа Стоичков в своя профил във "Фейсбук".

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