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Испанците са същите, но при Аржентина има промени (съставите)

  • 19 юли 2026 | 20:09
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Отборите на Испания и Аржентина излизат във финала на 23-тото Световно първенство. Мачът е от 22:00 часа българско време на стадион “Метлайф” в Ню Джърси, а главен съдия е Славко Винчич (Словения).

Европейците се борят за втората си титла, като това за тях е и втори финал изобщо. Действащият първенец Аржентина пък преследва четвърта купа в седмия си финал.

Очаквано в стартовите 11 на испанците няма никакви промени в сравнение с тези от двубоя срещу Франция на полуфинала. Така Педри пак е на пейката за сметка на Фабиан Руис.

При аржентинците обаче има трима нови. Родриго Де Пол влиза в халфовата линия, перфектната резерва Николас Гонсалес също започва от първата минута, а титуляр на десния бек е и Гонсало Монтиел. Авторът на победния гол срещу Англия Лаутаро Мартинес пак е сред резервите за сметка на Хулиан Алварес.

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