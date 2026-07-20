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  3. Паредес сътвори грозна сцена след края на мача

Паредес сътвори грозна сцена след края на мача

  • 20 юли 2026 | 01:52
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Халфът на Аржентина Леандро Паредес не успя да сдържи емоциите след края на финала на Световното първенство и си го изкара на Ерик Гарсия и Гави. Веднага след последния съдийски сигнал се стигна до сблъсък между двамата.

Паредес първо нападна Ерик Гарсия, а след това събори на земята Гави, който се опита да защити съотборника. За това си действие играчът, който можеше да бъде изгонен и по време на мача, получи червен картон. Сравнително бързо страстите бяха успокоени и не се стигна до по-сериозно меле между играчите.

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Снимки: Imago

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