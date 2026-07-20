Паредес сътвори грозна сцена след края на мача

Халфът на Аржентина Леандро Паредес не успя да сдържи емоциите след края на финала на Световното първенство и си го изкара на Ерик Гарсия и Гави. Веднага след последния съдийски сигнал се стигна до сблъсък между двамата.
Паредес първо нападна Ерик Гарсия, а след това събори на земята Гави, който се опита да защити съотборника. За това си действие играчът, който можеше да бъде изгонен и по време на мача, получи червен картон. Сравнително бързо страстите бяха успокоени и не се стигна до по-сериозно меле между играчите.
Снимки: Imago