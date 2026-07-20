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Пилот се пошегува с аржентински пътници, че са спечелили финала

  • 20 юли 2026 | 16:39
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Един пилот реши да се пошегува с аржентински пътници по време на полет, като им съобщи, че тимът на Лионел Меси е спечелил Световното първенство. В действителност титлата отиде при испанците, които надделяха с 1:0 след продължения.

Някои пътници, очевидно нетърпеливи да научат изхода от финала на Мондиал 2026, нямаха търпение да се приземят, за да разберат резултата. Намирайки се на хиляди метри над земята, те очакваха новини, но някой реши да се позабавлява с тях. Във видео, което се разпространява в социалните мрежи, пилот прави специално съобщение, за да обяви победителя в турнира.

„Знам, че мачът беше много оспорван до самия край, включително и в продълженията. Двата отбора дадоха всичко от себе си. Но, за съжаление, на финал на Световно първенство може да има само един победител. Затова искаме да поздравим нашите сънародници аржентинци“, обявява той, предизвиквайки бурна радост сред феновете на „албиселесте“, които скачат от местата си. Явно те не са били избрали опция за интернет връзка в самолета.

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