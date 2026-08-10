Официално: Араухо подсили защитата на Ливърпул

От Ливърпул официално обявиха привличането на защитника Роналд Араухо, който пристига под наем от Барселона с опция за закупуване на стойност 55 млн. евро. Уругвайският национал ще носи фланелката с №33 и ще има задачата да запълни празнината в отбраната на мърсисайдци, оставена от напускането на Ибрахима Конате.

Барса привлече Араухо през 2018 година с трансфер от Бостън Ривър, като от начало той игра в клубния дубъл. Постепенно обаче 27-годишният бранител се утвърди като важна фигура за първия състав, с който записа общо 213 мача с 14 гола и 7 асистенции, печелейки три титли в Ла Лига, две Купи на краля и три Суперкупи на Испания. Освен това той се превърна в един от капитаните на тима. За Уругвай пък централният защитник има 27 мача с един гол и три асистенции.

We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

“Нямам търпение да стартирам. Много, много съм щастлив. Развълнуван съм да бъда тук, в този огромен клуб с голяма история. Ентусиазиран съм да се запозная със съотборниците ми и да започна да играя. Доста съм мотивиран и наистина нетърпелив да стартирам. Мисля, че това беше идеалният трансфер за мен на този етап от кариерата ми. Смятам, че този ход беше необходим за мен. Веднага щом разбрах за интереса на Ливърпул, всичко се разви много, много бързо. Както казах, сухер щастлив съм да бъда тук и съм ентусиазиран да започна. Радвам се за проявения интерес, като това беше правилният ход в подходящия момент”, заяви радостният Араухо пред клубния сайт.

Welcome, Ronald 👋 — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

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