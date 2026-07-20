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  3. Продължават поздравленията към Луис де ла Фуенте за световната титла

Продължават поздравленията към Луис де ла Фуенте за световната титла

  • 20 юли 2026 | 13:56
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От Севиля отправиха специални поздрави към селекционера на Испания Луис де ла Фуенте, който вчера изведе тима до световната титла. Наставникът, който е роден в Харо, има 86 двубоя с екипа на тима от Андалусия в местното първенство, в които е отбелязал и четири гола. Впоследствие той се насочва към треньорската професия, където постига и големите си успехи, печелейки последователно Евро 2024, а сега и световната титла.

Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла
Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла

“От защитник, който защитава щита на Севиля като футболист, до треньор на юношеските формации и до вдигането на световната титла”, написаха от Севиля в “Екс”.

Късно снощи Испания спечели финала срещу Аржентина с 1:0 след продължения с гол на Феран Торес.

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