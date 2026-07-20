Продължават поздравленията към Луис де ла Фуенте за световната титла

От Севиля отправиха специални поздрави към селекционера на Испания Луис де ла Фуенте, който вчера изведе тима до световната титла. Наставникът, който е роден в Харо, има 86 двубоя с екипа на тима от Андалусия в местното първенство, в които е отбелязал и четири гола. Впоследствие той се насочва към треньорската професия, където постига и големите си успехи, печелейки последователно Евро 2024, а сега и световната титла.

Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла

“От защитник, който защитава щита на Севиля като футболист, до треньор на юношеските формации и до вдигането на световната титла”, написаха от Севиля в “Екс”.

Късно снощи Испания спечели финала срещу Аржентина с 1:0 след продължения с гол на Феран Торес.

🛡️ De defender el escudo del Sevilla FC como jugador y entrenador de La Cantera a levantar la Copa del Mundo con España 🏆🇪🇸



🤍 𝗨𝗻𝗼 𝗗𝗶 𝗡𝗼𝗶, 𝗟𝘂𝗶𝘀 ❤️#FıfaWorldCup pic.twitter.com/CUwt1nDcPA — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 20, 2026

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