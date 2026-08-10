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  3. ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
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ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА отвори и последните два блока от сектор В (откъм сектор Б) за предстоящото домакинство на Макаби (Тел Авив) в четвъртък. Двата отбора се изправят един срещу друг в реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" е от 21:00 часа.

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

До този момент близо 15 000 привърженици са се сдобили с билет за важния сблъсък, след който тимът на Христо Янев може да си гарантира минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите. По пътя си дотук "армейците" елиминираха последователно Дери Сити и Карабах

ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София
ЦСКА обяви програмата си до реванша с Макаби, израелците няма да тренират в София

Припомняме, че ЦСКА спечели първия двубой срещу израелците с категоричното 3:0.

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