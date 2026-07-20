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Неловки сцени с Доналд Тръмп по време на награждаването на Испания

  • 20 юли 2026 | 05:11
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След финала на Световното първенство, спечелен от Испания с 1:0 срещу Аржентина, американският президент Доналд Тръмп стана главно действащо лице в няколко неловки момента. Той връчи трофея на испанците, но след това не напусна сцената, въпреки усилията на президента на ФИФА да го изведе от кадър.

ФИФА планираше след финала на Световното първенство президентът на Съединените щати да връчи трофея на победителите. Точно това се случи тази вечер на стадион „МетЛайф“. Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино се качиха заедно на сцената с трофея и го „подадоха“ на капитана на Испания, Родри.

Инфантино се отдръпна след това, но Тръмп остана до играчите на Испания, обръщайки се първо към Гави, а след това към Родри. Капитанът на „Ла Фурия Роха“ елегантно му прави знак да се отдръпне, но Тръмп, някак объркан, продължава да общува с испанските футболисти.

В крайна сметка той отива на противоположната страна от мястото, където се беше оттеглил Джани Инфантино, а президентът на ФИФА, вероятно усещайки неловкостта на ситуацията, изтича на сцената, за да му покаже къде да отиде.

Така Родри вдига трофея с Тръмп и Инфантино до него. На практика на сцената бяха играчите на Испания, селекционерът Луис де ла Фуенте, президентът на ФИФА, Доналд Тръмп и очевидно неловкост.

Любопитното е, че подобни комични сцени се разиграха и преди година, след финала на Световното клубно първенство, Челси – ПСЖ 3:0. И тогава ФИФА помоли американския президент да награди шампионския отбор. И тогава Тръмп остана на сцената при вдигането на трофея.

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Снимки: Gettyimages

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