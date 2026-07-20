Шакира побърза да утеши Меси след поражението от Испания

Колумбийската певица Шакира побърза да утеши Лионел Меси след загубата на Аржентина от Испания с 0:1 в битката за титлата на Мондиал 2026.

Някогашният спасител на "гаучосите" беше изключително незабележим във финала в неделя. Автор на 8 гола по време на турнира, той не успя да отправи нито един удар към вратата на Унай Симон, нито да създаде благоприятни ситуации за съотборниците си. Едва в края на продълженията, когато южноамериканският шампион губеше с 0:1, десетката на „албиселесте“ показа проблясък. Но беше твърде късно.

Меси беше видян да плаче на церемонията по награждаването, след като получи сребърния медал, а Шакира побърза да утеши както него, така и съотборниците му.

„За моите хора от Аржентина! Много се гордея с вас, с Лео Меси, най-великия, и съм благодарна, че представихте толкова добре всички латиноамериканци на Световното първенство през 2026 г.“, написа колумбийската дива в "стори" Инстаграм, където има над 100 милиона последователи.

„Винаги в сърцето ми!“, завърши Шакира публикацията си, придружена от емоджи със знамето на Аржентина и емоджи с червено сърце, подчертавайки връзката, която я свързва със Страната на тангото.

Освен това майката на Милан и Саша, от връзката ѝ с бившия испански футболист Жерар Пике, поздрави Испания за победата. Споделяйки снимка с нея на терена след мача, Шакира заяви: „Испания! Горда съм, че отново бях с вас на това Световно първенство. Поздравления!“

Преди финала тя говори за своите предпочитания между Аржентина и Испания. Помолена да избере между двете страни на бившите си партньори, Жерар Пике и Антонио де ла Руа, тя каза: „Кого подкрепям? Децата ми са с Испания. Но аз съм приятелка с Лионел Меси и се гордея с всичко, което е постигнал.“

Шакира беше постоянно присъствие на Световното първенство през 2026 г. Колумбийската изпълнителка изнесе рецитал на церемонията по откриването на турнира в Мексико Сити, присъства на няколко мача от финалния турнир и пя по време на шоуто на полувремето на финала, където изпълни „Дай Дай“, официалната песен на турнира, заедно с нигерийския певец Бърна Бой.

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