Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия постигна първата си победа от началото на новия сезон. "Белите" спечелиха с класическото 3:0 гостуването си на Ботев (Враца) от четвъртия кръг на efbet Лига.

И трите гола паднаха през второто полувреме. Роберто Райчев (56') откри резултата, а Васил Казълджиев се разписа на два пъти, съответно в 82-рата и 94-тата минута. "Зелените" завършиха мача с 10 души на терена, след като капитанът им Иван Горанов беше изгонен с втори жълт и респективно червен картон.

Със спечелените три точки отборът на Ратко Достанич се изкачи до седмата позиция във временното класиране. Врачани пък остават без успех през тази кампания и към момента заемат 12-о място.

В следващия кръг за столичани предстои дерби с Левски, докато тимът на Тодор Симов ще гостува на ЦСКА.

В 15-ата минута се стигна до няколко разбърквания в наказателното поле на "белите", но ударите на играчите на домакините бяха блокирани. Малко по-късно пред Владимир Николов се откри добра възможност, но неговият изстрел излезе в корнер след рикошет в крака на Иван Горанов.

В 30-ата минута Орлинов се намеси рутинно след шут на Умаро Балде от далечно разстояние. В оставащото време до почивката нямаше опасности пред някоя от двете врати и двата тима се оттеглиха при нулево равенство.

В началото на втората част Преслав Боруков получи страхотно подаване, но Андонов бързо скъси дистанцията до нападателя и отрази удара му.

В 56-ата минута "зелените" не успяха да изнесат топката най-добрия начин и тя попадна в краката на Емил Стоев. Той центрира към Роберто Райчев, който изпревари Стоев и с глава преодоля Марин Орлинов.

Десет по-късно Орлинов предотврати второ попадение във вратата си, след като от трудна позиция спаси изстрел на Николов.

В 69-ата минута капитанът на домакините Иван Горанов допусна грешка, а впоследствие фаулира Райчев около дъгата на пеналтерията. Заради това си действие той получи жълт картон, който беше втори за него днес, и в крайна сметка остави своя отбор с човек по-малко. При ситуацията пък пострада стражът Марин Орлинов и се наложи да напусне терена принудително.

В 82-рата минута отборът на Ботев (Враца) допусна нова неточност в отбрана, от която се възползва Владимир Николов, който напредна с кълбото и пусна пас към Казълджиев. Той майсторски премина покрай Любомир Василев, след което нямаше проблем да се разпише в опразнената врата.

В последната минута на редовното време Мартин Петков имаше шанс да върне интригата, но Андонов улови топката.

В четвъртата минута от добавеното време Борносузов и Казълджиев разиграха добре помежду си, а последният реализира втория си гол в двубоя.

Ботев (Враца) 0:3 Славия

0:1 Роберто Райчев (56)

0:2 Васил Казълджиев (82)

0:3 Васил Казълджиев (90+4)



Стартови състави:

Ботев (Враца): 94. Марин Орлинов, 97. Владислав Найденов, 36. Милен Стоев, 4. Иван Горанов, 3. Сейни Санянг, 12. Илия Юруков, 8. Антоан Стоянов, 24. Мартин Смоленски, 81. Касим Хаджи, 79. Мартин Петков, 99. Преслав Боруков;

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 5. Давид Малембана, 26. Димитър Буров, 95. Владимир Милетич, 71. Кристиян Стоянов, 77. Емил Стоев, 7. Роберто Райчев, 27. Умаро Балде, 88. Владимир Николов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto