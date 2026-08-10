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  3. Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

Един от основните футболисти в състава на Левски - Рейналдо, говори заедно с Хулио Веласкес по време на официалната пресконференция преди утрешния реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Бразилецът коментира тежките атмосферни условия, като отбеляза, че температурите са еднакви и за двата отбора.

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

"Всеки един от нас трябва да бъде готов да започне мача. Температурите са еднакви и за двата отбора. Оттук нататък се климатизираме и излизаме, за да покажем най-доброто.

Първият мач вече е минал и трябва да го забравим. Знаете как стартирахме гостуването в Крайова предния кръг. Ще се опитаме да влезем фокусирани и да изиграем добър двубой. Имаме гол предимство, но в крайна сметка трябва да се трудим здраво, за да преминем напред", заяви Рейналдо.

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Снимки: Startphoto

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