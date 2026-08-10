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  3. Интер се насочва към национал на Англия, може да продаде бразилец на Рома

Интер се насочва към национал на Англия, може да продаде бразилец на Рома

  • 10 авг 2026 | 20:20
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Интер се насочва към национал на Англия, може да продаде бразилец на Рома

От Интер са се прицелили към десния халф-бек на Тотнъм Джед Спенс, съобщават Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

Според информациите “нерадзурите” трудно биха успели да се договорят с Ал-Итихад за Муса Диаби и ето защо обмислят възможността да се пробват за английския национал. В момента цената на Спенс е 30+5 млн. евро, като от италианския шампион се надяват тя да се понижи през следващите седмици. Друг вариант за подсилване в тази зона е Николас Гонсалес от Ювентус, но засега той е на втори план.

Междувременно, Рома се интересува от халф-бека на Интер Луиш Енрике, като от миланския гранд го оценяват на 30 млн. евро. Ако се стигне до продажба на бразилеца, “Змията” може да привлече не един, а двама нови играчи на десния фланг.

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Снимки: Gettyimages

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