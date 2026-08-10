Интер се насочва към национал на Англия, може да продаде бразилец на Рома

От Интер са се прицелили към десния халф-бек на Тотнъм Джед Спенс, съобщават Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

Според информациите “нерадзурите” трудно биха успели да се договорят с Ал-Итихад за Муса Диаби и ето защо обмислят възможността да се пробват за английския национал. В момента цената на Спенс е 30+5 млн. евро, като от италианския шампион се надяват тя да се понижи през следващите седмици. Друг вариант за подсилване в тази зона е Николас Гонсалес от Ювентус, но засега той е на втори план.

🚨⚫️🔵 Inter remain keen on Djed Spence as right wing back, as revealed last night.



It depends on deal conditions as currently seen as too expensive but Inter remain attentive if Spurs open doors in the upcoming weeks.



🎥 From last night: https://t.co/nWnwSNLRDV pic.twitter.com/Ia9lKXnPPk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Междувременно, Рома се интересува от халф-бека на Интер Луиш Енрике, като от миланския гранд го оценяват на 30 млн. евро. Ако се стигне до продажба на бразилеца, “Змията” може да привлече не един, а двама нови играчи на десния фланг.

🚨🚨 BREAKING: Roma is interested in Luis Henrique- along with Premier League clubs. #Inter would consider a sale worth €30M. 🇧🇷



[@SkySport via @LucaBendoni] pic.twitter.com/SylWtwsb3w — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 10, 2026

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Снимки: Gettyimages