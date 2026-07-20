Празненства в Испания, Мадрид полудя

С последния съдийски сигнал на финала на Световното първенство празненствата в Испания започнаха. В Мадрид и другите испански градове едва ли ще се спи много, тъй като радостта е огромна.

Vibes are high in Madrid after Spain won its second FIFA World Cup title 🏆 pic.twitter.com/Zt6s3cpPQD — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

Въпреки че "фуриите" бяха несъмнено по-добрият отбор в целия мач срещу Аржентина, феновете им трябваше да почакат, за да видят техния триумф. Първо началото на срещата се забави поради различни церемонии, след това шоуто на почивката забави старта на второто полувреме, а после испанците не успяха да вкарат в редовното време и се стигна до продължения. Все пак резервата Феран Торес успя да се разпише и да донесе победата на Испания.

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Снимки: Imago