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Празненства в Испания, Мадрид полудя

  • 20 юли 2026 | 02:13
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С последния съдийски сигнал на финала на Световното първенство празненствата в Испания започнаха. В Мадрид и другите испански градове едва ли ще се спи много, тъй като радостта е огромна.

Въпреки че "фуриите" бяха несъмнено по-добрият отбор в целия мач срещу Аржентина, феновете им трябваше да почакат, за да видят техния триумф. Първо началото на срещата се забави поради различни церемонии, след това шоуто на почивката забави старта на второто полувреме, а после испанците не успяха да вкарат в редовното време и се стигна до продължения. Все пак резервата Феран Торес успя да се разпише и да донесе победата на Испания.

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Снимки: Imago

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