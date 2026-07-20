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Инфантино лично връчи на играчите на Испания най-новото отличие на ФИФА

  • 20 юли 2026 | 14:38
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Испания стана първият футболен отбор в историята, който не само, че получава световната купа след своя триумф на Мондиал, но и специални шампионски пръстени.

ФИФА ще раздаде шампионски пръстени на новия световен първенец
ФИФА ще раздаде шампионски пръстени на новия световен първенец

Както е известно, връчването на подобни пръстени е традиция, практикувана единствено в САЩ за шампионите на местните първенства в различни спортове като НФЛ, НБА и МЛБ. Въпреки това от ФИФА решиха за първи път в историята да надградят и световния шампион по футбол с такова отличие. Така веднага след спечеления от Испания финал на Мондиал 2026 президентът на ФИФА Джани Инфантино отиде в съблекалнята на отбора и връчи на всеки играч не само умалено копие на спечелената световна купа, но и по един пръстен.

Въпросното бижу ще бъде изработено само в 2026 екземпляра, като 30 от тях са предназначени за световните шампиони, а останалите 1996 ще бъдат пуснати в продажба за феновете. Пръстенът е изработен от 18-каратово злато, като се предполага, че неговата стойност може да достигне 150 хиляди долара.

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