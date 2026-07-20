Испания и Уругвай са единствените отбори без загубен финал на Световно първенство

Испания и Уругвай са единствените два тима, които са печелили всеки финал на Световно първенство, до който са достигали.

Испания триумфира и в двата си финала в историята на турнира. Днес "Ла Роха" триумфира на Мондиал 2026, след като отборът, воден от Луис де ла Фуенте, победи Аржентина с 1:0 след гол на Феран Торес в продълженията.

Испания влезе в елитния клуб на многократните шампиони

Първата световна титла за испанците беше спечелена на шампионата през 2010 г. Тогава те надделяха над Нидерландия отново с 1:0 след продължения.

Другият отбор с перфектен баланс във финалите е Уругвай. Южноамериканците също имат две победи от два финала, постигнати през 1930 г. и 1950 г.

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Снимки: Gettyimages