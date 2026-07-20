Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Испания и Уругвай са единствените отбори без загубен финал на Световно първенство

Испания и Уругвай са единствените отбори без загубен финал на Световно първенство

  • 20 юли 2026 | 01:53
  • 388
  • 2

Испания и Уругвай са единствените два тима, които са печелили всеки финал на Световно първенство, до който са достигали.

Испания триумфира и в двата си финала в историята на турнира. Днес "Ла Роха" триумфира на Мондиал 2026, след като отборът, воден от Луис де ла Фуенте, победи Аржентина с 1:0 след гол на Феран Торес в продълженията.

Испания влезе в елитния клуб на многократните шампиони
Испания влезе в елитния клуб на многократните шампиони

Първата световна титла за испанците беше спечелена на шампионата през 2010 г. Тогава те надделяха над Нидерландия отново с 1:0 след продължения.

Другият отбор с перфектен баланс във финалите е Уругвай. Южноамериканците също имат две победи от два финала, постигнати през 1930 г. и 1950 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

  • 19 юли 2026 | 21:39
  • 994
  • 0
Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

  • 19 юли 2026 | 21:37
  • 1337
  • 0
Меси записа още един паметен рекорд

Меси записа още един паметен рекорд

  • 19 юли 2026 | 21:22
  • 4503
  • 9
Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

  • 19 юли 2026 | 21:19
  • 1250
  • 1
Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 8347
  • 8
Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 1358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 77304
  • 833
България не успя срещу Франция и остана извън финалите

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 26509
  • 101
Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

  • 20 юли 2026 | 01:51
  • 2587
  • 6
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 27538
  • 65
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 12194
  • 41
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 25393
  • 23