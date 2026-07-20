Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла

Играчите на Аржентина демонстративно обърнаха гръб на испанския отбор, докато той вдигаше трофея от Световното първенство. Испания си осигури победа с 1:0 над Аржентина във финала на Мондиала в неделя, като Феран Торес отбеляза победния гол в първото продължение. След последния съдийски сигнал напрежението ескалира, когато аржентинският защитник Науел Молина предизвика сбиване, удряйки в гърдите капитана на Испания Родри, докато той тичаше да празнува със съотборниците си.

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Халфът на "гаучосуте: Леандро Паредес също беше изгонен след края на мача, след като хвана за гърлото испанския полузащитник Гави и го хвърли на земята. По време на церемонията по награждаването испанските футболисти направиха шпалир на аржентинците, водени от разплакания Лионел Меси, докато те отиваха да получат сребърните си медали. Когато обаче дойде ред на Испания да получи златните си медали и да вдигне световната купа, аржентинските играчи се преместиха в другата част на терена и застанаха с гръб към съперниците си, обърнати с лице към собствените си привърженици, в явен знак на неуважение.

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Снимки: Gettyimages