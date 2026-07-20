Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:30: "Blockout" с Миро Живков и бронзовите медалисти от еврошампионата по волейбол за младежи до 18г
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла

Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла

  • 20 юли 2026 | 11:06
  • 3594
  • 9

Играчите на Аржентина демонстративно обърнаха гръб на испанския отбор, докато той вдигаше трофея от Световното първенство. Испания си осигури победа с 1:0 над Аржентина във финала на Мондиала в неделя, като Феран Торес отбеляза победния гол в първото продължение. След последния съдийски сигнал напрежението ескалира, когато аржентинският защитник Науел Молина предизвика сбиване, удряйки в гърдите капитана на Испания Родри, докато той тичаше да празнува със съотборниците си.

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина
Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Халфът на "гаучосуте: Леандро Паредес също беше изгонен след края на мача, след като хвана за гърлото испанския полузащитник Гави и го хвърли на земята. По време на церемонията по награждаването испанските футболисти направиха шпалир на аржентинците, водени от разплакания Лионел Меси, докато те отиваха да получат сребърните си медали. Когато обаче дойде ред на Испания да получи златните си медали и да вдигне световната купа, аржентинските играчи се преместиха в другата част на терена и застанаха с гръб към съперниците си, обърнати с лице към собствените си привърженици, в явен знак на неуважение.

Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си
Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Инфантино: Това първенство счупи всички рекорди

Инфантино: Това първенство счупи всички рекорди

  • 20 юли 2026 | 09:38
  • 909
  • 7
Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват световната титла

Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват световната титла

  • 20 юли 2026 | 09:31
  • 777
  • 0
Лидзи Вон на финала с испанец и аржентинец

Лидзи Вон на финала с испанец и аржентинец

  • 20 юли 2026 | 09:28
  • 1562
  • 1
Меси получи критики за епизода с Кукурея

Меси получи критики за епизода с Кукурея

  • 20 юли 2026 | 09:20
  • 8321
  • 10
Стоичков: Заслужена титла за Испания, прегръдка за Лео Меси

Стоичков: Заслужена титла за Испания, прегръдка за Лео Меси

  • 20 юли 2026 | 09:03
  • 2209
  • 4
Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си

Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си

  • 20 юли 2026 | 08:38
  • 7748
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 132771
  • 981
Мирослав Живков е гост в Block Out

Мирослав Живков е гост в Block Out

  • 20 юли 2026 | 11:30
  • 366
  • 1
Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

Днес Левски ще научи потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

  • 20 юли 2026 | 09:54
  • 6375
  • 4
ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

  • 20 юли 2026 | 10:09
  • 5796
  • 11
Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

  • 20 юли 2026 | 09:59
  • 8711
  • 27
Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си

Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си

  • 20 юли 2026 | 08:38
  • 7748
  • 22