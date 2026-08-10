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Хулиан Алварес гневен на Атлетико Мадрид, проведе двучасова среща с агентите си

  • 10 авг 2026 | 22:27
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Хулиан Алварес гневен на Атлетико Мадрид, проведе двучасова среща с агентите си

Хулиан Алварес продължава да има едно единствено желание за бъдещето си. Според информация на „Хихантес“, аржентинският нападател е гневен на Атлетико Мадрид, че продължава да не го пуска в Барселона. По този повод той е провел среща, продължила над два часа, със своите представители. На нея е продължило планирането на стратегията за следващите седмици.

На въпросната среща Алварес за пореден път е заявил желанието си за трансфер на "Камп Ноу", като ясно е предал желанието си на своите агенти, които имат задачата да направят така, че това да се случи, колкото и трудно да изглежда в момента. Желанието на Хулиан да облече екипа на „блауграна“ остава твърдо, докато замесените страни работят за намиране на формула, която да позволи напредък по операцията.

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Освен това Хулиан Алварес е ядосан на Атлетико Мадрид, тъй като клубът не е спазил думата си. Играчът е очаквал „дюшекчиите“ да седнат на масата за преговори относно неговата ситуация. Според обкръжението му обаче, това не се е случило по план в понеделник, когато той се завърна в отбора след своята ваканция.

В същото време обаче от "Метрополитано" остават категорични в позицията си, че няма да позволят трансфер на Алварес в Барселона на никаква цена. В клуба очакват нападателя да се включи към подготовката на отбора за новия сезон и дори да се извини за поведението си през лятото.

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