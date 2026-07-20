13-годишно дете загина по време на празненствата в Испания

Тийнейджър на 13 години в Испания е починал в Сиудад Родриго, в западната част на страната, при празненствата за спечелването на световната титла, предаде АФП. До трагедията се е стигнало заради срутването на фонтан в центъра на града.

"Кметството на Сиудад Родриго изразява болката си и представя съболезнованията си за смъртта на момчето на 13 години. Това трябваше да бъде празник за победата на тима на Испания на Световното първенство, който се превърна в трагедия", се казва в позиция на властите, които пожелаха бързо възстановяване на другите ранени.

"Няколко минути след 00:30 часа службата за спешна помощ е получила много сигнали заради срутването на фонтан върху десетки хора", написаха от региона Кастилия и Леон.

Според испанските медии много хора са се качили върху фонтана, за да празнуват, което е довело до срутването му.

Победата на Испания и световната титла след 16 години прекъсване доведе до масови празненства в страната, като хората празнуваха цяла нощ. В понеделник сутринта центърът на Мадрид бе засипан с боклуци, кенчета от бира и бутилки, като кметството се зае с трудната задача да изчисти всичко преди пристигането на играчите, което е предвидено за средата на деня. Отборът трябва да дефилира в центъра на испанската столица и да даде старт на празненствата на площад "Сибелес", където е кметството на града, допълва БТА.

Празненства в Испания, Мадрид полудя

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