Испания влезе в елитния клуб на многократните шампиони

Испания и Аржентина изиграха епохален сблъсък, завършил с грандиозен триумф за момчетата на Луис де ла Фуенте, които детронираха досегашния първенец и вдигнаха златния трофей за втори път в историята си след успех с 1:0 след продължения.

С този исторически успех „Ла Роха“ официално завоюва своята втора световна титла след триумфа си в Южна Африка през 2010 година. Благодарение на победата, испанците се превърнаха в едва седмата нация в цялата история на футбола, която може да се похвали с поне два трофея от Световни първенства, затвърждавайки златната ера за своя млад и изключително талантлив отбор.

В този престижен списък от многократни шампиони Испания се присъединява към останалите шест футболни колоса: Аржентина, Франция, Уругвай, Германия и Италия. Лидерската позиция на планетата обаче остава непокътната за тима на Бразилия, който продължава да бъде едноличен рекордьор с общо пет световни титли в своята витрина.

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Снимки: Gettyimages