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Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

  • 20 юли 2026 | 13:03
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Нови кадри след последния съдийски сигнал на вчерашния финал между Испания и Аржентина показват какво е породило баталните сцени, които видяхме на терена на "МетЛайф Стейдиъм". На въпросното видео се вижда как десният бек на "албиселесте" Науел Молина, който се появи в игра в 58-ата минута, удря в корема без никаква причина халфа на Испания Родри, който след последния сигнал тича от пейката към своите съотборници, за да отпразнува победата. След удара играчът на Манчестър Сити спира и отива да поиска обяснение от Молина. В този момент се присъединява и Ерик Гарсия, който също търси обяснение от аржентинеца. Тогава дотичва и Паредес, който изблъсква на земята бранителя на Барселона, а впоследствие събаря и Гави. Заради тези си действия халфът на Бока Хуниорс получи заслужен червен картон.

Това обаче не бе и единственото сбиване на терена. Малко по-късно Роберто Фабиан Аяла, асистентът на Лионел Скалони, удари Дани Олмо във врата, докато той празнуваше наблизо.

От ФИФА вече са започнали разследване на инцидентите, но все още не е ясно какви наказания ще бъдат наложени на провинилите се.

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Снимки: Gettyimages

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