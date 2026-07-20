Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

Нови кадри след последния съдийски сигнал на вчерашния финал между Испания и Аржентина показват какво е породило баталните сцени, които видяхме на терена на "МетЛайф Стейдиъм". На въпросното видео се вижда как десният бек на "албиселесте" Науел Молина, който се появи в игра в 58-ата минута, удря в корема без никаква причина халфа на Испания Родри, който след последния сигнал тича от пейката към своите съотборници, за да отпразнува победата. След удара играчът на Манчестър Сити спира и отива да поиска обяснение от Молина. В този момент се присъединява и Ерик Гарсия, който също търси обяснение от аржентинеца. Тогава дотичва и Паредес, който изблъсква на земята бранителя на Барселона, а впоследствие събаря и Гави. Заради тези си действия халфът на Бока Хуниорс получи заслужен червен картон.
Това обаче не бе и единственото сбиване на терена. Малко по-късно Роберто Фабиан Аяла, асистентът на Лионел Скалони, удари Дани Олмо във врата, докато той празнуваше наблизо.
От ФИФА вече са започнали разследване на инцидентите, но все още не е ясно какви наказания ще бъдат наложени на провинилите се.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages