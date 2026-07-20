Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

Нови кадри след последния съдийски сигнал на вчерашния финал между Испания и Аржентина показват какво е породило баталните сцени, които видяхме на терена на "МетЛайф Стейдиъм". На въпросното видео се вижда как десният бек на "албиселесте" Науел Молина, който се появи в игра в 58-ата минута, удря в корема без никаква причина халфа на Испания Родри, който след последния сигнал тича от пейката към своите съотборници, за да отпразнува победата. След удара играчът на Манчестър Сити спира и отива да поиска обяснение от Молина. В този момент се присъединява и Ерик Гарсия, който също търси обяснение от аржентинеца. Тогава дотичва и Паредес, който изблъсква на земята бранителя на Барселона, а впоследствие събаря и Гави. Заради тези си действия халфът на Бока Хуниорс получи заслужен червен картон.

Only shot Argentina took today 🥊⚽ pic.twitter.com/TXF6Thf1oR — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 20, 2026

90 + prórroga dando palos Paredes y ni cuando ha pitado el final ha parado, una sanción ejemplar es lo que merece, mal deportista. pic.twitter.com/TSZWuQVPYg — Axel Martínez (@AxeeL) July 20, 2026

Това обаче не бе и единственото сбиване на терена. Малко по-късно Роберто Фабиан Аяла, асистентът на Лионел Скалони, удари Дани Олмо във врата, докато той празнуваше наблизо.

От ФИФА вече са започнали разследване на инцидентите, но все още не е ясно какви наказания ще бъдат наложени на провинилите се.

Argentina assistant coach Roberto Ayala hit Dani Olmo in the face out of nowhere 🤮



What a disgusting behaviour. Olmo is 28 while he's 53! pic.twitter.com/lPURafP9NI — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 20, 2026

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Снимки: Gettyimages