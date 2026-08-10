Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди реванша срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят на стадион "Туркистан Арена" е във вторник (11 август) от 18:00 ч, а "сините" имата аванс, след като победиха в първия мач с 1:0. Брифингът на наставника беше предаван на живо в Sportal.bg.

“Нямам представа как ще изглежда Кайрат, защото последният им мач беше срещу нас. Може да си извадим поуки за това как изглеждат от предишния кръг на елиминациите срещу Омония, но няма два мача еднакви. Последният мач имаше интересни ситуации, когато ни натискаха във висок блок, после в среден и нисък. Трябва да сме готови за всеки един сценарий - ако се приберат в тяхната половина или пресират високо. В зависимост от това как са подредени в защита ние трябва да сме готови с отговора в атака, за да сме опасни. Предложиха различни и интересни неща, когато притежаваха топката. Трябва да имаме отговор и за това, когато се защитаваме, за не се чувстват удобно, когато атакуват. Разиграваме и разучаваме различни сценарии, но е най-важно да разберем по време на мача какво се изисква от нас.

Загрижен съм по-скоро от времето. Това е обстоятелство, което имаме. Това е фактор, който трябва да се вземе предвид, но трябва да покажем, че сме ефективни, да не търсим извинение. Излизаме да играем и това е съвременният футбол - да се адаптираме към всеки един сценарий.

Всички, които са тук, може да попаднат в стартовите 11.

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Както много добре отбеляза Рейналдо, климатичните условия са еднакви за двата отбора. Оттук насетне търсим решение, а не извинение. Може да повторим и 20 пъти при какви температури ще играем, но това няма да подобри нещата. Що се отнася до терена - получихме информация, че вчера е имало мач от първенството. Ситуацията е една и съща, трябва да се адаптираме и да изиграем мача. Ясно е, че колкото е по-добър теренът, толкова по-добър спектакъл могат да изнесат футболистите, а и е по-добре и за тяхното здраве. Същото се отнася и за температурите, но всичко това е извън нашия контрол. Адаптираме се и излизаме да изиграем добър мач.

Определено във всеки един смисъл мога да кажа, че атмосферата е много добра в отбора. Не само сега, когато ни се получават добре нещата, тази обстановка не е отсега. Започнахме да я създаваме още по време на подготовката в Правец. Всичко започва от човешкият фактор, който има сериозно присъствие. Изключителни хора са в съблекалнята”, заяви Веласкес.

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