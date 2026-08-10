Дългогодишен защитник на Аталанта премина в новак в Саудитска Арабия

Защитникът на Аталанта Берат Джимсити официално премина в новака в саудитския елит Ал-Дирия. Трансферната сума по сделката е само 3 млн. евро, а договорът на играча е за две години.

Бергамаските привлякоха Джисшити през януари 2016 година, купувайки го от родния му клуб Цюрих. Той бързо беше отдаден под наем първо в Авелино, а след това в Беневенто, но след това се наложи като основна част от състава на Аталанта. Така 33-годишният бранител изигра общо 334 мача с 11 гола и 10 асистенции за “нерадзурите”, с които през сезон 2023/24 постигна най-големия успех в клубната история - триумф в Лига Европа. Освен това той е капитан на Албания, за която има 72 двубоя с едно попадение и един голов пас.

Джимсити се сбогува с досегашния си клуб с емоционална публикация в Инстаграм. “Пристигнах в Бергамо преди 10 години като млад футболист с мечта и с голямо желание да докажа своята стойност. Днес си тръгвам, знаейки, че това място ми даде много повече от футбол. Тук израснах като играч, човек и баща. Моето семейство израсна тук. Бергамо се превърна в дом, а Аталанта - в много повече от отбор. През тези 10 години приживяхме победи, загуби, незабравими нощи и цели, за които може би само сме си мечтаели. Но това, което ще запомня повече от всичко друго, са хората.

Моите съотборници, треньорите, всички служители, всеки човек, който работи за този клуб, семейство Перкаси, нашите фенове и всички жители на Бергамо: благодаря ви за вашите доверие и подкрепа, че се борехте заедно с нас и че накарахте мен и семейството ми да се почувстваме като част от нещо специално. Нищо, което постигнахме, не ни е било подарено. Изградихме го заедно с труд, саможертви, дисциплина, сърце и този манталитет, който дълбоко свързва Аталанта с града. Днес започва една нова глава, но има места, от които не си тръгваш наистина. Можеш да си тръгнеш от отбора и града, но не и от своя дом. Благодаря за всичко, Бергамо. Благодаря за всичко, Аталанта. Завинаги в моето сърце 🖤💙”, написа той.

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