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Тълпата на „Таймс Скуеър“ приветства Испания

  • 20 юли 2026 | 09:58
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Ликуващи футболни фенове отпразнуваха на „Таймс Скуеър“ l Ню Йорк триумфа на Испания, чийто тим победи Аржентина и спечели световната титла за втори път в своята история.

Испания отново е на върха на световния футбол, след като първият гол на Феран Торес на тазгодишното Световно първенство — безспорно най-важният в кариерата му — донесе на страната му победа с 1:0 над вече детронирания шампион Аржентина във финалния мач в неделя.

След победата привърженици на различни отбори се събраха на „Таймс Скуеър“, за да отпразнуват успеха на Испания и Световното първенство като цяло.

„Не знам дали хората са испанци, но всички са щастливи, и аз съм щастлив“, сподели Кристиано Лопес, фен на Испания.

Испания доминираше абсолютно по отношение на владеенето на топката и опитите за гол.

Лионел Меси и Аржентина обаче намериха начин да се задържат в мача и да го вкарат в продължения, макар и с големи усилия.

В самото начало на второто 15-минутно продължение Торес овладя отскочила топка в наказателното поле и с левия си крак изпрати мощен удар точно под напречната греда, за да го забие в мрежата.

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