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  3. Олмо не осъди некоректното поведение на аржентинците: Важни са ценностите, които избираш да представляваш

Олмо не осъди некоректното поведение на аржентинците: Важни са ценностите, които избираш да представляваш

  • 20 юли 2026 | 11:48
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Атакуващият халф на Испания Дани Олмо отказа да заклейми поведението на Аржентина, но все пак посочи, че за играчите на “ла фурия роха” ценностите са важни, защото те осъзнават, че са модел за подражание за много млади хора. Това става в отговор на журналистически въпрос да коментира поведението на играчите на “албиселесте”, които обърнаха гръб на европейските представители, докато те вдигаха световната титла. Олмо заяви, че не е забелязал действията на аржентинците.

Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла
Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла

“Не съм забелязал и за нас няма значение. Важни са ценностите, които избираш да представляваш. Ние сме модели за подражание за безброй момчета и момичета, така че винаги трябва да даваме правилния пример. Поздравления за тях и се надявам да се насладят на момента”, заяви Олмо.

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