Олмо не осъди некоректното поведение на аржентинците: Важни са ценностите, които избираш да представляваш

Атакуващият халф на Испания Дани Олмо отказа да заклейми поведението на Аржентина, но все пак посочи, че за играчите на “ла фурия роха” ценностите са важни, защото те осъзнават, че са модел за подражание за много млади хора. Това става в отговор на журналистически въпрос да коментира поведението на играчите на “албиселесте”, които обърнаха гръб на европейските представители, докато те вдигаха световната титла. Олмо заяви, че не е забелязал действията на аржентинците.

Аржентинците с неуважителна постъпка по време на награждаването на Испания със световната титла

“Не съм забелязал и за нас няма значение. Важни са ценностите, които избираш да представляваш. Ние сме модели за подражание за безброй момчета и момичета, така че винаги трябва да даваме правилния пример. Поздравления за тях и се надявам да се насладят на момента”, заяви Олмо.

🚨⚠️Dani Olmo gives the Argentines a lesson in class and character.



🎙️ Interviewer: “Dani, Spain gave Argentina a guard of honor, yet when the medals and trophy were being presented, several Argentine players had their backs turned to you. Did you notice that?”



🗣️ Dani Olmo:… — Son Of 3ve (@_SonofEve) July 20, 2026

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