Симеоне: Клубът ще ми даде нужните инструменти, за да бъдем конкурентоспособни

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори пред „Франс Футбол“ за престоя си в клуба и очакванията за новия сезон. Той даде обширно интервю пред френската медия, в което сподели доста подробности от кухнята на „дюшекчиите", както и други любопитни неща от своята кариера.

Петнадесет години на едно място

„Разбира се, че човек може да се пренастрои и да се преоткрие; това е необходимо, за да се задържиш на едно и също място толкова много години. Също така ми се наложи да изграждам отбора наново многократно, като се основавах на качествата на играчите, които се присъединяваха към нас.“

Дебатът за стила

„Дълбоко в себе си вярвам, че всички треньори споделяме една обща идея: всички искаме да побеждаваме. След това идва известният дебат между тези, които атакуват повече, и тези, които атакуват по-малко. Лично аз бих искал да видя дали тези, които атакуват повече, биха могли да атакуват по-малко или по същия начин, ако водеха други отбори... без да допускат повече голове.“

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Напрежението

„Цялата тежест, която усещам сега, след 15 години в този клуб, не я чувствах през първите три или четири сезона. Бях свободен, спокоен, щастлив с всеки спечелен мач. Преди победата беше радост, днес победата е облекчение.“

Да се насладиш на момента

„Вече не съм същият на 56, какъвто бях на 41, и започвам да разбирам, че в един момент трябва да се възползваш от седмицата, от деня, да се насладиш на момента, който изживяваш. Защото в крайна сметка сме потопени във футбола, но животът е по-голям от футбола.“

Изискванията

„Преди победата беше щастие, днес победата е облекчение. Сега страдаме, защото изведохме клуба до място, където сме много по-изложени на показ и с огромни изисквания.“

Конкуренцията в Испания

„Ние сме в клуб, който постоянно се състезава с две суперсили, Реал Мадрид и Барселона, за които едно-единствено действие е достатъчно, за да спечелят, защото Мбапе или Ламин Ямал могат внезапно да се появят и да вкарат гол, което не е нашият случай. В Атлетико винаги трябва да сме на 110%. 100% не са достатъчни, за да побеждаваме в Испания, защото Барса и Реал Мадрид рядко са извън форма по едно и също време.“

Страстта му на скамейката

„Бих искал да съм по-спокоен, отколкото изглеждам, и работя по въпроса, макар и да не си личи. Когато съм на скамейката, може да избухне бомба на 200 метра от стадиона и няма да я чуя. Само се надявам един ден да успея да се успокоя малко и да бъда като онези треньори, които гледат мача, седейки мълчаливо.“

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Световното първенство

„Няма отбор, който да се защитава зле и да стане шампион. Испания го доказа на Световното първенство: допуснаха само един гол и играха добър футбол, без да бъдат зрелищни. Ако ме попитате кой испански играч блесна по време на турнира, не бих могъл да ви кажа. Преди всичко бяха много компактни и за мен тяхната победа е успех на отбора. Малко като Аржентина през 2022 г.“

Трансферният пазар

„Клубът работи усилено и все още има време, преди трансферният прозорец да затвори на 1 септември. Вярвам, че клубът ще ми даде инструментите, за да бъдем конкурентоспособни, както винаги е правил. Бих искал вече да разполагам с всички играчи, но понякога трябва да имаш търпение.“

Какво да се подобри за следващия сезон

„Бих искал да си върнем стабилността в защита, която загубихме, защото миналия сезон, особено в Шампионската лига, имахме много лоша статистика в този аспект. Въпреки това стигнахме до полуфинал, така че представете си как е трябвало да атакуваме – нещо, което никой не оценява. Защо? Защото сме Атлетико. Но добре, такава е репутацията ни... Бих искал също така нашите полузащитници да вкарват повече голове.“

Гризман

„Аз съм голям късметлия. Изградихме фантастична връзка. Дъщерите ми са приятелки с децата му. Между нас нещата винаги се случваха естествено, благодарение на личността на Антоан и факта, че никой от нас никога не е преминавал границата. Защото веднъж преминеш ли я, няма връщане назад. Имах възможността да работя с гений. Вълнувам се, когато говоря за него.“

Да остане в Атлетико

„Не се стремя към рекорда на Венгер, Фъргюсън или на когото и да било друг; не това ме мотивира. Мисля само за енергията, силата и смирението, които са ми нужни, за да бъда тук.“

Бъдещето на клуба

„Когато пристигнах през 2011 г., Атлетико не беше печелил Ла Лига от 18 години. След това отново спечелихме през 2021 г., седем години по-късно. Това, което отборът трябва да постигне, е да съкрати още повече тези интервали. Убеден съм, че клубът ще ми даде инструментите, за да бъдем конкурентоспособни, както винаги ми ги е давал.“

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Снимки: Gettyimages