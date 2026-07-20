Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват световната титла

Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор с 1:0 след продължения срещу Аржентина на финала на Световното първенство, съобщават световните агенции.

Въпреки предстоящия работен ден, централните улици на Мадрид са пълни, а колите свирят с клаксони. Празненствата в столицата започнаха още преди самия мач. В целия град хората можеха да гледат футболния мач на гигантски екрани в специални фен зони. Баровете, излъчващи мача, бяха препълнени, като много от тях дойдоха да гледат мача, носейки национални знамена.

¡ESPAÑA ESTÁ DE FIESTA! 🇪🇸

Ferrán al minuto 108.

Madrid desbordado, banderas por todos lados y un solo grito: ¡CAMPEONES!

pic.twitter.com/bFoZRzJB8q — C𝕏Post (@CTwitteado) July 20, 2026

Веднага след мача силен рев на фенове и продължителни аплодисменти отекнаха из центъра на Мадрид. Испанците започнаха да танцуват, да скачат от радост и да се прегръщат. Често се чуваше едно от любимите футболни скандирания „Yo soy espa ol, espa ol, espa ol“ („Аз съм испанец, испанец, испанец“).

FIREWORKS IN VALÈNCIA! 🇪🇸



There will be no sleep in Spain tonight as thousands celebrate their #FIFAWorldCup championship in the streets!



🎥: @Pableraso pic.twitter.com/f61QLEk553 — TSN (@TSN_Sports) July 20, 2026

„Все още не мога да повярвам, ние сме шампиони! Всички сме много горди. С приятелите ми ще празнуваме цяла нощ“, сподели фенката Кристина.

„Бяхме фаворити от самото начало на шампионата. Щастлив съм, възхитен съм, ние сме най-добрите!“, добави Антонио.

Много местни политици, включително премиерът Педро Санчес, поздравиха испанския отбор за победата. Премиерът, заедно с крал Фелипе VI на Испания и съпругата му Летисия, както и дъщерите им Леонор и София, гледаха мача от трибуните в Ню Джърси.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago