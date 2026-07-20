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Провокация на Джорджина към Аржентина? Приятелката на Кристиано Роналдо изясни ситуацията

  • 20 юли 2026 | 16:44
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Провокация на Джорджина към Аржентина? Приятелката на Кристиано Роналдо изясни ситуацията

Джорджина Родригес, половинката на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, се оказа замесена в полемика след финала на Световното първенство, където Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията.

Всичко това се случи, защото официална на пръв поглед Фейсбук страница публикува провокация към южноамериканския отбор.

„Чао, чао, Аржентина“, гласеше краткият текст, но това предизвика голямо възмущение сред някои аржентински фенове.

Припомняме, че въпреки че е израснала в Испания и се чувства по-скоро испанка, както личи от различни публикации, Джорджина Родригес е родена в Буенос Айрес, столицата на Аржентина.

Чрез стори в Инстаграм Джорджина уточни, че Фейсбук акаунтът, макар и да изглежда официален, не е неин.

„Има Фейсбук акаунт, който злоупотребява с моята самоличност. Вече съм в контакт с екипа на Мета, за да разрешим тази ситуация възможно най-скоро. Благодаря ви, че винаги ме уведомявате, както и за вашата подкрепа“, написа тя.

Въпреки всичко, Джорджина наистина отпразнува победата на Испания на финала на Световното първенство, но без провокации към Аржентина: в предишното си стори в Инстаграм тя публикува снимка на фойерверките след триумфа на „Ла Роха“, придружена от червено сърце.

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