Де ла Фуенте: Това поколение спечели всичко, те са пример за Испания

Селекционерът на Испания не криеше емоции си, след като изведе отбора до световната титла. На финала "фуриите" доминираха срещу Аржентина, но победиха трудно с 1:0 след продължения.

"Много съм горд съм от това поколение футболисти, които израснаха с тази философия, останаха верни на идеята и я подобряваха, дадоха пример за задружност и семейство. Те са невероятни играчи с огромен талант. Изключително съм горд", бяха първите дума на Де ла Фуенте след финала.

Luis De La Fuente on winning the World Cup 🎙️🇪🇸🏆#WorldCup pic.twitter.com/2hnr1b8bpu — DAZN Football (@DAZNFootball) July 19, 2026

"Беше голяма мъка този финал. Много съм емоционален в момента. Когато се замисля - успяхме да спечелим всичко, абсолютно всичко, с това поколение играчи. Това е невероятно. Те са пример за испанския спорт, за цяла Испания. Заедно сме по-силни", допълни той.

Специалистът коментира и самия двубой: "Мисля, че мачът можеше да бъде решен много по-рано. Спасяванията на Мартинес ни попречиха да спечелим по-рано или да поведем по-рано. Но това е финал на световно първенство и трябва да си готов да страдаш, дори срещу 10 човека, а ние бяхме готови за всичко".

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Снимки: Imago