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  3. Де ла Фуенте: Това поколение спечели всичко, те са пример за Испания

Де ла Фуенте: Това поколение спечели всичко, те са пример за Испания

  • 20 юли 2026 | 01:37
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Селекционерът на Испания не криеше емоции си, след като изведе отбора до световната титла. На финала "фуриите" доминираха срещу Аржентина, но победиха трудно с 1:0 след продължения.

"Много съм горд съм от това поколение футболисти, които израснаха с тази философия, останаха верни на идеята и я подобряваха, дадоха пример за задружност и семейство. Те са невероятни играчи с огромен талант. Изключително съм горд", бяха първите дума на Де ла Фуенте след финала.

"Беше голяма мъка този финал. Много съм емоционален в момента. Когато се замисля - успяхме да спечелим всичко, абсолютно всичко, с това поколение играчи. Това е невероятно. Те са пример за испанския спорт, за цяла Испания. Заедно сме по-силни", допълни той.

Специалистът коментира и самия двубой: "Мисля, че мачът можеше да бъде решен много по-рано. Спасяванията на Мартинес ни попречиха да спечелим по-рано или да поведем по-рано. Но това е финал на световно първенство и трябва да си готов да страдаш, дори срещу 10 човека, а ние бяхме готови за всичко".

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Снимки: Imago

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